現代人已不像過去保守，很敢於展現自己的美，有些女性會穿著爆乳裝出門，讓不少路人眼睛大吃冰淇淋。一名鄉民近日在PTT提到，女生穿爆乳裝時，胸部總是被擠壓在一起，讓他好奇詢問是否會不舒服，沒想到竟釣出一名正妹PO照解釋，在網路上引發討論。

一名鄉民在PTT提到，看到不少女性穿爆乳裝時，胸部都擠壓在一起，看起來非常不舒服，讓他不禁詢問「不會很痛苦嗎？」，意外釣出一名超兇女網友「恐龍小妹」回應，她表示自己不清楚人造胸部的情況，因此以自身經歷解釋，並PO出爆乳照。

女網友幫忙鄉民解惑，並PO出自己的爆乳照，讓人看了血脈賁張。(圖翻攝自/ptt)

女網友不僅擁有超兇上圍，還有修長的美腿。(圖翻攝自/ptt)

恐龍小妹表示，「真奶應該都不至於會痛苦的，你把它想成類似胸罩一樣的包覆就瞭解」，附上的爆乳照片非常性感，只見恐龍小妹身材玲瓏有緻，外出時她幾乎都是穿露胸裝，露出水滴型的豐滿上圍，不僅如此，她的腿也相當修長，讓不少網友讚嘆。

鄉民們紛紛表示，「如果在現實生活，老婆長這樣會短命」、「居然沒小腹，真厲害」、「那形狀滿分，實在是太辣了」、「意圖使人上班心神不寧」、「姐姐我不想努力了」、「爆乳應該是硬擠才是吧！恐龍小妹天生就很兇了，根本不算」。