許多人總說「上班好同事，下班不認識」，但職場中真的不存在真友誼嗎？近日一名網友發文吐苦水，表示自己把一名同事當成朋友，然而對方在離職後就將他封鎖，讓他感到十分錯愕，急忙詢問其他人的意見，這種狀況到底正不正常？

這名網友在PTT上發文，透露近日有一名同事離職，未料隔沒多久他就發現，對方竟將所有同事的Line和IG封鎖，連PO主也不例外，讓他感到相當詫異，對此PO主表示，以前都覺得離職的這名同事很好相處，平常也會一起聊天、吃飯，但他把對方當朋友好像只是一廂情願，不知道對方這麼做是不是因為不想再與公司聯繫，並詢問大家這種狀況正常嗎？

文章發布後立刻引發網友熱議，大多數人都覺得離職同事的行為很正常，並直言職場上很難真的交到朋友，「很正常，私底下沒出去吃飯的都是做表面的」、「好相處可能是你們覺得，他只覺得很累吧」、「上班是為了生活不是交朋友，別想太多了」、「你就只是上班要應付的點頭之交，別想太多」、「很正常啊！同事就是同事，不一定是朋友」。

但也有部分網友持不同的意見，「這樣的人在社會很難立足」、「人情留一線，日後好相見，他真不會想，傻傻的」、「如果還要走同一個產業，留一條人脈沒什麼不好」、「也要看工作性質吧，像我的行業就算換工作，但仍在同一個圈子，人脈就依然很重要」。