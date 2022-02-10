泰國一名正妹日前與朋友到小吃攤用餐，期間被一名男子搭訕，邀約一起喝酒，正妹拒絕對方後，男子竟惱羞成怒潑水報復，正妹被淋得全身濕，氣得向男子理論，而正妹並非省油的燈，她不斷出拳試圖毆打男子，事後才知道正妹是一名泰拳高手。

正妹被潑水後出拳反擊，把男子嚇得不敢說話，影片曝光後，在網路上引發討論。(影片來源/YouTube/Thairath Online)

根據泰媒《Sanook》報導，一名穿露背裝的正妹沙埃亞（Pareploy Saeaia）日前與朋友到小吃攤用餐，期間被一名男子搭訕，對方邀請她一起喝酒，沙埃亞當下拒絕對方，豈料惹得男子非常不滿，5分鐘後男子故意經過沙埃亞，潑水報復導致她全身濕透，讓沙埃亞非常傻眼，隨後起身向男子理論。

沙埃亞先是對男子破口大罵，見對方完全沒有悔意，氣得開始拳打腳踢，朋友見狀趕緊阻止，但沙埃亞並沒有打算放過對方，仍不斷出拳，架式十足的樣子，嚇得男子不敢說話，過程全被拍攝下來，沙埃亞事後將影片分享至臉書，並寫下「如果是普通女人，或許會不敢反擊，但你惹錯人了，我是一名拳擊手」。

沙埃亞當時穿著露背裝，看起來非常美艷動人，但她其實是一名泰拳運動員，從13歲就開始接受拳擊訓練，參加過多場比賽獲獎無數，表現非常出色，大學時還曾代表學校比賽，當時獲得最佳團隊獎，退役後目前轉當教練。據了解，雙方事後到當地警局進行和解，男子也向沙埃亞道歉，兩人也因打架鬧事而各被罰1000泰銖（約新台幣849元）。