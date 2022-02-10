古代人非常講究禮儀，就連坐座位也是一門學問，因為對於位置非常在意，所以參加宴會場合時，千萬不可以亂坐，宴請賓客的主人，甚至還會特地找人安排座位，次序若是安排的好，參加的賓客自然也會開心，也顯示宴席辦得成功。

根據《梨視頻》報導，在古代對於座位非常講究，主人與賓客該坐哪個位置，其實都有嚴格的規定，最知名的就是《史記》記載的「鴻門宴」，內文將座位次序寫得非常清楚，「項王、項伯東向坐，亞父南向坐。亞父者，范增也。沛公北向坐，張良西向侍」。

鴻門宴這段指的是項羽、項伯地位最尊，因此坐西向東；亞父、范增是項羽的謀士，地位第二，所以坐北朝南；沛公劉邦是來謝罪的，坐在第三位，坐南向北；張良地位最低，坐東朝西，該座位通常是陪坐，因此稱為「坐」而是「侍」，地位更低的人則是沒有座位。另外，明末清初思想家顧炎武考證過表示，「古人之坐，以東為尊」，以室內的狀況來說，東邊是最尊貴的位置，若在朝堂則不同，一般以南方為尊，主要賓客都安排朝南坐。

安排座位對於古代來說，更是一項專業技能，清華楚簡中一篇《耆夜》講述周武王八年，打仗大勝，眾人喝酒慶祝，在座有7個人，除了武王外，畢公高為「客」，指的是主要客人；召公保奭為「夾」，是主賓的陪客；周公叔旦為「主」，負責主持儀式；辛公甲為「位」，主要是安排座位；作策逸為「東堂之客」，同樣是陪客；呂尚父命為「司正」，監飲酒，清楚寫出每個人的職稱與座位。

隨著西周社會制度土崩瓦解，東周時期難以維持舊有禮節，酒席座位如何安排，全靠臨場反應，比如《左傳》記載魯昭公元年，晉國的權臣正卿、宗主趙武和魯國人、曹國人來到鄭國，如何招待讓鄭國非常頭疼，之後決定用類似國君之禮招待趙武，讓趙武非常開心，酒席結束後更直呼，此為最快樂之事，可見精心安排的座位次序非常重要，也關係到權力與政治。

而在隋唐之前並沒有桌子，古人都是席地而坐，但桌子出現後，座位次序也略有不同，唐代政治家顏真卿的著名書法作品《爭座位帖》就曾寫到，他反對將當紅宦官魚朝恩的座位排在尚書前，認為此舉非常不成體統。不僅如此，紅樓夢也寫過，指林黛玉初進榮國府時，還因坐哪個位置而絞盡腦汁，就怕得罪其他人。

中國古典四大文學名著之一《水滸傳》也寫過座位安排的橋段，由於108名好漢人數太多，坐座位時該如何安排便成了問題，宋江竟遇到九天玄女，因此獲得三卷本的天書，書裡有36天罡星、72地煞星的座次，因此他便依此為好漢們排座位，也顯示無論是否有桌子，古代人對於座位次序都非常在意。