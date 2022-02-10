大陸山東一名女子日前到蘇海森林動物世界參觀，發現猴籠裡一隻母猴抱住小猴子，做出疑似啃咬的動作，讓人看了膽戰心驚，而影片曝光後，在網路上引發討論，涉事動物園工作人員則闢謠，指母猴生下死胎後，將小猴子屍體抱在懷裡，並非遊客所說的啃食。

遊客在蘇海森林動物世界拍到母猴疑似咬小猴子的畫面，影片曝光後引發討論。(影片來源/YouTube/大象新聞)

根據《華商報》報導，山東聊城一名翟姓女子8日至蘇海森林動物世界遊玩，聽到猴子發出淒慘叫聲，便循著聲音走到籠子前查看，看到地上有一片血，而籠子裡一隻母猴抱著小猴子，做出疑似低頭啃咬的動作，讓人看了非常擔心，當時也未見到飼養員或工作人員來處理，她氣得將過程拍下。

影片曝光後，引發網友討論，蘇海森林動物世界工作人員證實此事並解釋，該園區一隻母猴在8日生下死胎，隨後便抱在懷裡不肯放手，並非遊客所說的「啃食」，而當日聽到的淒慘叫聲，其實是公猴發出來的，「猴子都很乖的，很有人性，一個母親的小孩死了，肯定要抱著」。

工作人員進一步提到，事發前園方雖然知道母猴懷孕，但無法預計生產時間，才會導致這起憾事發生，而當天正好在舉辦燈光節，因此直到晚上9點左右，飼養員準備餵食時，才發現此狀況，目前已做妥善處理，母猴目前生命徵象平穩。

中國科學院動物研究所博士趙序茅曾表示，母猴發現幼崽喪命後，會不願將屍體扔掉，甚至會抱在懷裡，以生物學角度來看，此行為毫無意義，不僅會消耗母猴的體力，死猴身上可能還帶有傳染疾病，對整個家族造成威脅，「母愛的偉大其實是不分物種的，自然界動物的母愛也是一樣偉大的」。