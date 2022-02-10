大陸廣東一名男子長期有牙痛問題，近日痛到受不了才到醫院治療，豈料醫師竟在蛀牙中，拉出一條1.5公分的活蛆，取出來時還不停蠕動，醫師對此感到非常驚訝，表示這是他工作以來，第一次在牙齒中取出蛆。

男子牙齒裡竟藏一條蛆，網友傻眼表示「是多久沒刷牙？」。(圖翻攝自/微博/廣州日報)

綜合陸媒報導，廣東東莞市一名劉姓男子長期有牙痛問題，但卻一直未到醫院檢查，直到最近他牙痛加劇，臉部還腫了起來，劉男才到東莞市樟木頭醫院口腔科就醫，牙醫古新平檢查後，判斷劉男應該是長了智齒，隨後便替他安排拔牙手術。

豈料醫師拔掉半顆牙齒時，發現裡面竟藏了一條1.5公分的蛆，劉男得知後也嚇傻，表示「早知道會這樣，一定早點來看牙醫」，而牙醫古新平表示，從牙齒取出蛆也是他第一次遇到，認為患者應該是有蛀牙，之後吃了帶有幼蟲或蟲卵等不乾淨的食物，吃完後又沒有將牙齒刷乾淨，才會讓食物殘渣成為活蟲生長的溫床。

而牙齒是食物進入消化道前的第一道處理系統，因此非常的重要，平時要定期檢查，也要做好清潔動作，葉昭孝牙醫師曾在臉書粉專提到，民眾清潔牙齒時，可以先用牙線再用牙刷，由於牙縫較難清潔，容易滋生細菌，所以最好先用牙線將牙縫的食物殘渣去除後再刷牙，能夠讓牙膏中的氟進入牙縫裡，增強牙縫的保護力。