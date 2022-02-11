荷蘭一名17歲青少年，因為踢足球受傷送醫，不料麻醉後醒來，竟然把母語全忘記，不但沒辦法說出母語，還講得一口流利的英文，直到術後24小時，朋友來探視後，才逐漸恢復口說母語的能力。

根據英國《每日郵報》報導，荷蘭馬斯垂克市（Maastricht）一名17歲青少年，踢足球時不慎弄傷膝蓋，隨後便被送往當地「馬斯垂克大學醫學中心」（Maastricht University Medical Center）動手術，而當他從麻醉中甦醒後，竟然忘記自己的母語，也聽不懂醫師在說什麼。

最讓眾人感到詫異的是，少年不但連自己的父母都認不得，還能開口說一口帶有荷蘭口音的流利英文，但明明他只有在學校課堂上課時才會使用英文，除此之外，他還堅信自己身處在從未去過的美國猶他州（Utah）。直到術後24小時，少年的友人來探望，他才逐漸恢復使用及理解荷蘭母語的能力。

對此，科學家在醫學期刊指出，少年應該是罹患了罕見的「外國口音綜合症」（Foreign Accent Syndrome），好發於接受麻醉、頭部受傷等情形，自1999年以來，全世界科學文獻中僅記錄了8例，其中包括：一名紐西蘭男子醒來時只會說西班牙語，但在睡了1小時之後就康復；一名美國人只說了5小時的挪威語；以及一名義大利男子在腦外傷後只能說法語等。一些術後病例在30分鐘內自行恢復，而另一些則持續了1天以上。