考古學家在挖掘失落古城阿特里比斯時，發現多達1.8萬件寫有文字及繪圖的陶器碎片，陶片上不僅記錄2000年前古埃及人的生活細節，還有購物清單與學生罰寫，這也是20世紀初以來，最多古埃及記載文物出土的紀錄，讓考古學家非常興奮。

根據《CNN》報導，德國蒂賓根大學（Eberhard Karls University of Tübingen）教授萊茨（Christian Leitz）與埃及古物團隊，在樂蜀（Luxor）以北約200公里處的古老定居點阿特里比斯（Athribis）進行考古挖掘，近日陸續出土1.8萬件陶片，當時的人使用蘆葦或空心棒沾墨水書寫，文字高達8成是世俗體（Demotic），其餘則是阿拉伯文和埃及象形文字。

萊茨教授提到，這些陶片被稱為「ostraca」，古埃及人經常在陶片或其他器皿碎片上書寫，因為當時的莎草紙價格較貴，而此次發現的陶片，大多來自於一間古老的學校，上面除了記錄姓名、購物清單、算數習題、文法練習等，還有蠍子、燕子、神像與人類的圖繪，其中有多達數百件陶片的正反面被重複書寫相同文字，考古學家推測，這應該是當時學生因調皮，而被老師處罰的罰寫作業。

萊茨教授笑著說，沒想到從文字發明以來，罰寫仍是人類不曾改變的教育方式。對於能夠發現如此大量寫有文字的陶片，也讓考古團隊非常震驚，過去只在帝王谷發現如此多的數量，目前阿特里比斯仍在挖掘階段，還有許多文物等待發掘。埃及古物部秘書長瓦奇里（Mostafa Waziri）表示，「此發現非常重要，揭示阿特里比斯在歷史上的經濟與貿易地位」。