北極深海環境又冷又暗，不透光也無法行光合作用，沒有了生產者，深海生物就非常稀少，但仍有生物靠著特殊的方式存活。德國一支研究團隊先前在北冰洋深海處，設置攝影機和聲納進行觀察，發現一群擁有300年歷史的海綿，靠著吃數千年前滅絕的蠕蟲化石和其他動物殘骸維生。

綜合外媒報導，德國阿爾弗雷德·魏格納研究所（Alfred Wegener Institute）深海博士波伊休斯（Antje Boetius）2016年帶領團隊前往北極，並在海底擺放錄影機，拍到海綿組成的生態群在海底火山卡拉西克（Karasik）聚居，而且體型比普通的海綿還要巨大，科學家稱此聚落為「海綿花園」。

海綿的存在讓研究團隊相當困惑，波伊休斯博士提到，「深海沒有東西可以吃，此地區幾乎無法構成食物網，所以也沒有藻類和浮游生物等，要組成如此龐大的動物群落，幾乎是不可能，但海綿群體不僅在這生長，甚至發展的非常旺盛」，透過分析後發現，這些海綿平均約300年歲。

團隊進一步研究推測，海綿依賴數千年前火山活動提供熱量和營養生存，並靠吃絕種生物殘骸維持生命，是北極深海獨特生態系統發展的一環，參與研究的海綿專家摩根蒂（Teresa Morganti）指出，「海綿擁有微生物共生體，吸收舊的有機物生存，當微生物共生體死亡時就成為食物，海綿以滅絕的蠕蟲化石和其他動物殘骸為食」。

波伊休斯博士表示，海綿群體所在的地方是一個獨特的生態系統，過去從未在中北極高緯度地區見過類似東西，而且在研究區域，上層水的初級生產力提供海綿的碳需求不到百分之一，推測這可能只是短暫的海綿生態系統，而且如今氣候不停改變，人類不斷破壞大自然，海底生物面臨生存威脅。