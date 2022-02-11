國外一名34歲男子，大學畢業後因為名字的關係，找工作處處碰壁，幾乎沒通過第一階段申請，甚至也有面試的人資抱怨「你的名字好難發音」，深感自己處於劣勢，也飽受偏見之苦，他毅然決然改名，沒想到結果讓他樂開懷。

綜合外媒報導，來自西非奈及利亞的伊奈（Inein Victor Garrick）22歲移居英國，這才發現很多人不會唸自己的名字，甚至為了方便，直呼他的姓氏，「對我來說很簡單，不過就是5個字母…」但當時他不介意，也不覺得有任何不妥。

直到他自英國南威爾斯大學畢業後，投了無數履歷找工作，卻始終沒有下文，面試的人資則不約而同的向他抱怨名字很難唸。男子深感無奈，覺得名字處於劣勢，因此乾脆在履歷上將名字簡寫，把名字裡的「伊奈」刪去，直接使用「維克多」（Victor）為名。

沒想到神奇的事情就此發生，他在一個禮拜內，接到大量的面試通知電話，最後更面試成功，在威爾斯運輸公司（TfW）擔任安檢員，並且為了「讓大家輕鬆一點」，新名字沿用多年。

不過，他最近突然意識到，自己一直在「隱藏某部分的自我」，「大家聽見『維克多』會假設我是英國人，我對家鄉感到驕傲，卻躲在『維克多』後面…」便決定改回原本的名字，而就在他恢復舊名字後，讓他感到整個人重生了。