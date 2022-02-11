現代人起床靠鬧鐘，才不會睡過頭，不過還未發明鬧鐘的古代，除了靠雞叫聲外，還有哪些方式呢？從《晉書．卷六二．祖逖列傳》裡「聞雞起舞」可知，古人過去主要靠雞鳴起床，但除此之外，還有猿猴、驢子也會被當成報時工具。

古代人除了把雞當成「鬧鐘」，就連驢子與猿猴也有報時作用。(影片來源/YouTube/動歷史)

根據《梨視頻》報導，自古以來人們起床都是靠雞叫醒，除此之外，還有其他動物也被當成「鬧鐘」，例如宋詩《題山家壁》寫到「山中無傳漏，猿鳴知既夕」，指山中沒有計時器「更漏」能查看時間，因此靠猴子的叫聲識別是否早上了。

除此之外，趙武靈王推行胡服騎射改革時，引進中原的驢子也有應更長鳴習慣，由於牠們經常在準點報時，因此還被宋朝學者羅願評價為「毫分不差」，不過比動物更可靠的則是「更漏」，是中國最古老的計時器，根據《史書》記載，周代時已有漏壺，到春秋時期，漏壺的使用已相當普遍。

而更漏的「更」指的是更鼓，「漏」則為漏刻，古代夜晚分為五更，每過一更就敲一次鼓，就是所謂的「更鼓」，到第五更為破曉，這時就不敲鼓，而是敲更有穿透力的鐘，叫醒全城百姓，而漏刻的「漏」，指的就是帶孔的壺，「刻」則是有刻度的浮標，水從漏壺鐘流出，浮標隨著水面下降，以浮標上的刻度來顯示時間，僕人就知道時間，能夠準時叫主人起床。

而起床看似簡單的動作，其實是禮法中嚴密的一環，比如周朝有官職「雞人」專門管理更漏，一方面管理國家養雞事務，另一方面要在雞鳴時告警，督促百官準時起床，而雞人報曉方式非常特別，最初是學雞叫，西漢時還專門培訓一群雞鳴衛士，專門在宮廷裡報時，從東漢到唐朝，雞叫聲變成唱歌，五更該起床時，雞人會高歌一曲並搭配鐘鼓伴奏，但就算宮廷內的鐘聲在怎麼響亮，仍無法傳到百姓所住地區。

唐朝初期，宮廷還會派人到街上報曉，當時的宰相馬周認為這種方式太麻煩，因此奏請太宗，在長安城6條重要大街上設立街鼓，以宮中報時為準，以此敲鼓叫醒百姓。到了宋朝，城內各地都有負責報時與警備的樵樓，夜間更夫打更到四更時，就會開始吹號角，一到五更就會敲鑼打鼓，元明清鐘鼓樓變得更加最重要，直到清朝衰亡後，鐘鼓樓也不再有報時功能。