澳洲一對夫妻4年前買了一棟房子，近日發現牆壁縫隙中，竟滲出像血的深色液體，讓夫妻倆看了非常害怕，之後才發現這其實是「蜂蜜」，撬開牆壁看到裡面竟藏重達101公斤的蜂巢，畫面曝光後，讓不少人直呼不可思議。

根據《澳洲新聞》報導，居住在澳洲珀斯（Perth）的戈麥絲（Diana Gomes），4年前與丈夫買下一間房子，豈料近日他們在改變陳設，挪開沙發後發現，後面牆壁縫隙竟流出深色液體，她的丈夫用腳嘗試踢地腳線，液體就不斷流出，甚至形成好幾灘，乍看之下宛如血，夫妻倆看了毛骨悚然。

戈麥絲表示，「我們嘗試碰液體，感覺它很黏，聞起來也沒有味道，雖然看起來像血，但摸起來又不是，之後聯想到蜂蜜」，夫妻倆之後試著嚐一口，才確定這就是蜂蜜，但家附近並沒有蜂巢，讓他們非常不解，想到屋裡原本有壁爐，但被前屋主改裝時蓋住，因此丈夫便爬上煙囪查看，但煙囪卻是完全封閉，周圍也沒有蜜蜂在飛。

夫妻倆便決定將牆壁敲開，發現此處正好就是壁爐的位置，裡面有一顆重達101公斤的蜂巢，讓他們看了非常吃驚，也將過程分享至臉書，引發討論，而戈麥絲推測，應該是近日熱浪導致蜂蜜融化，才會因此流出來，「我們買下這棟房子時，煙囪就被封閉了，沒想到裡面竟藏如此大的蜂巢，花費了很大的工夫才清理乾淨，由於不清楚蜂蜜是否乾淨，所以我們全都丟掉了」。