北京故宮是明清時期的皇家宮殿，又稱「紫禁城」，大小宮殿70多座，房屋9000多間，是世界上現存規模最大、保存最為完整的木質結構古建築之一，吸引大批國內外遊客前往朝聖。不過外界不解，為何神祕色彩濃厚的「冷宮」不對外開放？難道是因為陰氣太重？對此，末代皇帝溥儀就曾在自傳中道出背後真相。

眾所皆知，古代皇帝後宮佳麗三千，妃子們為了爭寵無所不用其極，而皇帝為了管理後宮也制定了不少嚴格的制度，一旦妃子觸怒龍顏，下場十分淒慘，更可能被皇帝打入冷宮，度過悲慘的後半生。

根據《搜狐網》報導，冷宮並沒有固定的場所，故宮中也有沒有一處叫做「冷宮」的宮殿，那些不受皇帝待見的妃子，所待的地方就是冷宮。而被打入冷宮的嬪妃並不是像電視劇演的一樣，住在華麗的宮殿，而是關在偏僻幽暗的小房子裡，終年不見天日，吃飯、洗臉都是由下人從一扇窗子端進、遞出，平時不准與人說話。

至於為何冷宮不對外開放，清朝末代皇帝溥儀，曾在他的自傳《我的前半生》中寫道，「冷宮的這些地方非常破舊，基本上會被皇帝遺忘。故宮如此之大，以至於國庫沒有額外的費用來修復不需要的地方。」直言冷宮內沒有文物，基本上沒有絲毫觀賞價值，加上裡面十分破敗，皇帝也不會特別花錢進行修葺，因此基於安全考量，才不對外開放，跟民間謠傳的陰氣太重無關。