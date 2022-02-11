大陸一名女子日前與家人開車到河北省秦皇島野生動物園遊玩，並自駕遊進入猛獸園區，期間竟打開車窗，車上的寵物狗便趴在窗邊向外觀看，看到遠處有一隻老虎，便開始對大貓吠叫，而老虎見狀起身狂追，過程讓人看了膽戰心驚。

根據《極目新聞》報導，當時有一家人至秦皇島野生動物園遊玩，並以自駕遊方式進入猛獸區，豈料過程中並未關閉車窗，他們飼養的小狗看到遠處的老虎後，便開始大聲狂吠，引起老虎的注意，下一秒起身試圖靠近小狗，而車主發現後趕緊加速離開。

但老虎仍不放棄，甚至還跑了起來，而小狗完全不害怕，不斷對外面的老虎吠叫，車主也趕緊將車窗關上，這一段影片曝光後，不少人傻眼表示，「如果真的出事又要告動物園」、「參觀猛獸區時，難道就不能好好遵守規定嗎？」，還有人開玩笑的說「老虎的外賣飛了」。

秦皇島野生動物園工作人員表示，他們也看到網路流傳的影片，進一步了解確認，遊客並沒有因此受傷，但園區明文規定，遊客禁止攜帶自家寵物入園，而且進入猛獸區時，也嚴禁下車和開啟車窗，入園前他們都會告知相關事項，園區內也有指示牌，為了防止類似事件發生，他們已加強宣傳和各方面的管理。