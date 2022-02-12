想進入一間公司，勢必會有面試環節，許多面試官後透過問題來考驗求職者的臨場反應，大陸就有一間外企合資公司的面試官以「王字多個點，猜一字」來考驗兩位求職者，沒想到一名求職者率先搶答玉、主，卻慘遭淘汰。

綜合陸媒報導，大學畢業生小樺（化名）日前收到一間公司的求職邀請，當時公司安排他和一名男子一起面試，當下面試官請兩人自我介紹，接著問了一些相關問題後，就隨機出了一道考題「王字多個點，猜一字」，並限時3分鐘讓兩人思考。

時間到了之後，小樺率先搶答「這個字是玉和主」，並自信滿滿的認為面試官會表揚他，但面試官隨即面無表情的看向另一名求職者，對方則神回是「玊」（音同素），面試官為此感到相當滿意，並當場錄取這位男子。

對此，面試官解釋，兩人的回答都沒有錯，但當雙方條件都差不多時，在沒有正確答案的題目下，後者的回答顯得更加靈活，「因為玉和主是多數人會直接聯想的答案，而玊相對彰顯學識，我們自然會擇優選擇」。

根據國語字典顯示，「玊」唸作ㄙㄨˋ，意指為有疵點的玉、琢玉的工人，也可以當作姓氏來使用。