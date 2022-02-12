電影《侏羅紀世界3》近日釋出預告片，恐龍話題再度受到關注。美國蒙大拿州在1990年發現梁龍化石，並取名為「多莉」，時間可追溯到1.5億年前的侏羅紀晚期，經分析後發現，多莉患有呼吸道疾病，顯示恐龍跟人類一樣會生病。

根據《每日郵報》報導，梁龍「多莉」的化石存放於蒙大拿州大平原恐龍博物館（Great Plains Dinosaur Museum），古生物學家伍卓夫（Cary Woodruff）日前在檢查化石時，發現「多莉」頸部有3塊骨頭異常突起，而且形狀與質地與其他骨頭不同，過去從未看過類似狀況。

伍卓夫利用電腦掃描發現，骨頭突起是異常骨質增生現象，可能是呼吸系統內的氣囊受真菌感染擴散所致，「多莉」生前應該是患有呼吸道疾病「麴菌病」（Aspergillosis），而這種疾病在現代鳥類及爬蟲類中很常見，有時會導致骨骼感染，「多莉」可能因此喪命。

伍卓夫提到，「多莉」約15歲左右過世，對於恐龍來說非常年輕，「如果多莉感染麴菌病，牠可能會出現類似流感或肺炎的症狀，例如體重減輕、咳嗽、發燒和呼吸困難等，不僅如此，該疾病非常致命，若是沒有治療就可能死亡，想到多莉生前因疾病而過世，牠經歷了各種不適，就像我們生病時一樣痛苦」。

而此也是首次發現非鳥類恐龍感染證據，伍卓夫補充說到，「多莉化石感染情況，幫助我們追溯呼吸系統相關疾病的進化史，也讓我們更好地了解恐龍容易患哪些疾病」，不過由於化石難以保存軟組織供專家化驗，因此也無法確定是否還有其他原因導致「多莉」喪命，相關研究刊登於科學期刊《科學報告》（Scientific Reports）。