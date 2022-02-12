古代封建社會，清朝公主雖然貴為千金之軀，是世人稱羨的對象，但她們的存在多半被當作政治籌碼，除了塞外和親攏絡邊境勢力之外，即便嫁給王公貴族，下場也十分悲慘，不僅要獨守空閨，和駙馬圓房還得花錢賄賂！

根據《搜狐網》報導，清朝公主早殤機會極高，想要結婚生子的機會很低，尤其是清世祖順治的6個女兒中，就有5個早殤，唯一長大成人的和碩恭愨長公主，年僅33歲就過世；康熙20個女兒也有10個早殤。

不過清朝公主除了早殤之外，即便結婚也難以生育，原因除了過度壓抑的生長環境之外，大部分公主都必須接受政治聯姻，年紀輕輕就遠嫁到蒙古、女真部落等塞外和親，攏絡邊境勢力；即便嫁給王公貴族，也無法隨心所欲。

事實上，出嫁後的公主因為身分尊貴，不能和駙馬爺一起住，且沒有公主的召見，駙馬爺是不能夠進入內院，更何況是同床共寢。再者，公主的日常起居受到公主奶娘的看管，就連駙馬爺想要進行「生育大事」也得向陪嫁過去的奶娘申請，甚至於花重金賄賂，才有機會見上公主一面。如果次數多了，公主還可能遭到奶娘的譏笑、嘲諷，根本就很難有機會可以懷孕生子。

基於上述種種原因，加上當時平均壽命短，許多公主根本不可能過上正常的夫妻生活，更別說是留下子嗣，甚至有些公主死後入殮都還是「處女之身」。