古代皇帝非常重視後事，因此在生前就會開始建造帝陵，不僅規模大、陪葬品多，而且還必須是風水寶地，不過古代帝陵如何選址呢？有些是參照皇帝個人喜好，或依據陰陽五行，而有些皇帝則講究地理位置是否合適，選址方式主要分為3種。

根據《梨視頻》報導，古代皇帝選擇帝陵的位置，第一是「地理因素」，例如被稱為「東方帝王谷」的咸陽塬，從地質構造來看，南有秦嶺褶皺造山帶，北有陝北地台，屬於地塹型構造，渭水川流形成沖積平原，從秦漢到隋唐，多達72座帝陵都建於此。

由此可知，帝陵多選在地勢較高、含水岩泥質多，而且透水利差的地方，墓穴就不容易被水淹，另一方面是地形廣闊平坦，而且交通便利，運輸物料也更方便，容易安排陪葬區與負責建設、看守皇陵者居住地「陵邑」，此外，唐朝皇帝在選址時，比較喜歡氣勢磅礡的效果，因此多選擇以山建陵。

第二是「禮法」，例如位於咸陽塬的西漢帝陵，就是按照「昭穆制度」所分布，指的是依特定規定宗廟、墓地排列順序的禮法，顯示禮法是封建時代最高準則，同樣也約束著皇帝，在《明實錄》記載，嘉靖皇帝想改葬興獻王，選葬大峪嶺時曾說「別在諸陵之次，實為吉壤」，他就表示選址先別管山形地勢如何，最重要的是主從關係，而大峪嶺是主山的從脈，不會僭越，因此是下葬的好位置。

第三則是「個人喜好」，有時皇帝的愛好也會決定帝陵位置，比如秦陵，過去文獻中顯示，秦陵位置南依驪山、北鄰渭水，附近有自然環境屏障，是最佳帝陵位置，但秦陵考古團隊歷經50多年研究發現，此處根本不適合建陵墓，但因秦始皇非常喜歡這個地方，因此官員就稱這是風水寶地，甚至還得拚命解決建造陵墓的問題。

例如，秦陵原始地貌走勢東南高、西北低，南處又有多道山澗峪口，每當下雨山洪暴發，水就沿著地形往下流，威脅到陵墓，當時的人不得不建造長達3500公尺的防洪堤來掩護，然而200年後的西漢晚期，洪水沖毀防洪堤，導致秦陵受到部分毀壞，在勘探過程中還發現3條古河道，就是在防洪堤被沖毀時所形成。

秦陵所在位置水量充沛，加上秦漢時氣候比現在溫暖濕潤，因此地下水可能比現在更深，學者推斷，秦陵內部可能還有排水系統，用於排除豐富的地下水。不過帝陵選址方式也有例外，《元史》記載一個神祕地方「起輦谷」，據說蒙古帝國和元朝歷代君主都葬於此，雖然無數學者透過田野調查、衛星等技術尋找，但仍找不到正確位置，有學者根據《蒙古秘史》推斷，起輦谷可能是古連勒古山的漢語翻譯。