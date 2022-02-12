開車上路最怕遇到危險駕駛的「三寶」，大陸先前就有一名張姓男子將車子停在路邊等人，沒想到前方一台車輛倒車時沒注意，直接撞上張男的車，氣得他怒火中燒，正準備下車和三寶理論，不料前車司機竟然是一名長髮飄逸的高顏值正妹，讓他當場被融化，忍不住直呼「寧願被這位女司機撞10次！」

綜合陸媒報導，這起事故發生在去年，張男當時在海南街頭等人，沒想到前方一輛轎車倒車時，因為沒注意到後方路況，直接猛力撞上張男的車頭，正當張男準備發火之際，突然看見一名身穿黑色細肩帶背心的長髮正妹，著急下車賠罪，讓他態度立刻軟化，瞬間怒氣全消。

正妹當下向張男誠懇道歉，並準備通知保險公司進行賠償程序，不過張男發現車損並不嚴重，於是建議對方「私下解決」，因為一旦保險介入，第2年的保費勢必會上漲。正妹駕駛也同意張男的提議，並賠償500元人民幣（約新台幣2200元），並且互留聯繫方式。

事後張男將這段經歷PO網，隨即被不少網友笑虧，「如果自己遇到這名女駕駛，根本不會要500元的修車費」；也有人羨慕張男，歪樓直呼「如果能得到正妹駕駛的聯繫方式，自己一分錢都不會要」。