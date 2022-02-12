清朝宮女服侍後宮嬪妃，稍有不慎都可能小命不保，因此她們工作時幾乎不交談，就怕說錯話得罪人，甚至主子一個眼神或手勢，她們就知道該如何做事，而宮女在宮內規矩多，不僅吃飯有規定外，就連睡覺也必須側躺，原因讓人聽了很辛酸。

根據《網易新聞》報導，一名在宮內服務長達8年的宮女何榮兒，專門伺候慈禧太后抽菸，曾在《宮女談往錄》提及宮中的規矩，指宮內有一個非常嚴格的規定，就是宮女睡覺時絕對不能仰面朝天，她們非常講究睡姿，必須「側身而臥，兩腿蜷屈」。

為何宮女睡覺時必須側躺？第一原因就是「迷信」，清朝入宮的宮女地位並不低，基本上也是旗人，主要信仰薩滿教，再者，封建時期古人崇拜神靈，因此她們認為，各殿裡都有殿神，一到夜晚就會出殿巡視，保護皇帝、太后等人，若是仰天而睡，睡姿不好看就可能頂撞到神靈。

第二是「申明等級」，清朝時社會等級嚴格，各級官員的官服使用什麼布料、圖案都有規定，一品文官的圖案是鶴、二品文官是錦雞、三品文官為孔雀、四品文官繡雲雁等，此目的就是為了讓眾人時刻清楚自己的位置，必須謹言慎行、不可僭越，宮女服侍後宮嬪妃也是如此，宮內規定該怎麼睡就怎麼睡，也是時刻提醒宮女認清自己的身分。

第三則是「利於起身」，宮女能夠貼身服侍後宮嬪妃，可說是非常不容易，若動作不夠敏捷，就可能變成專門打雜的，不僅薪水變少，在宮裡也會沒老太監罩，做事就會非常不方便，而且宮女工作需輪班，晚上睡覺時自然也不能太放鬆，若睡過頭或未聽到主子交辦的事項，就可能受到處罰，因此側身睡覺方便起身，宮女也能處於隨時起床辦事的狀態。