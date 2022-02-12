有些情侶交往穩定後，就會開始考慮結婚，與對方家長吃飯，了解彼此的家庭狀況。越南一名男子在胡志明市認識現任女友，兩人交往1年多後，就有了結婚的計畫，一天男子跟著女友回老家，豈料在女友家的供桌上發現一張遺照，讓他不禁紅了眼眶，兩人最終因此分手。

根據越南媒體《eva.vn》報導，一名男子阿慶（化名）在胡志明市工作5年，並在當地認識現任女友小順（化名），兩人交往1年後，感情非常穩定，便決定買房結婚，日前他跟著女友回位於越南北方的老家，打算進一步認識女友的父母，豈料他一到女方家後，看到供桌上的一張遺照馬上淚崩。

遺照中女子其實是阿慶在大學時交往的前女友，也就是現任女友的姊姊，她在5年前因癌症過世，但當時阿慶並不知情，還以為是對方移情別戀，因此才與他分手。女方家長得知此事後，也感到非常驚訝，女友媽媽還問阿慶，「你們若是結婚，真得忘得了我的大女兒嗎？」，當下讓他不知如何回應。

為了尊重姊姊，最終女方家長並未同意這門婚事。阿慶提到，過去與姊姊交往期間，就是學生時單純的愛，也未見過彼此父母，認識妹妹後他因情傷，所以並未向小順提及此事，而小順當年因姊姊過世而悲傷不已，所以也未告知男友。阿慶擔心自己與女友結婚後，多了這一層關係，仍無法忘記前任女友，兩人最終從情侶退回朋友關係，阿慶也表示，未來他仍會時常探望前女友一家。