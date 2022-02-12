北京故宮是明清時期的皇家宮殿，又稱「紫禁城」，大小宮殿70多座，房屋9000多間，每年吸引成千上萬的人前來朝聖，不過外界不解，為何皇帝辦公的養心殿，卻長年處於陰冷潮濕的狀態，導致後期維修保養頻繁，讓專家十分頭疼。

根據《搜狐網》報導，養心殿是古代皇帝工作的寢宮，但到了現代，故宮博物院開放後，不少遊客都能明顯感受到，相較於其他宮殿，一踏進養心殿就會感到一股陰冷的氛圍，且環境相當潮溼，漸漸的鬧鬼傳聞甚囂塵上，有人說是因為皇帝殺的人太多，這些鬼魂都想找皇帝索命，所以養心殿才會如此陰冷。

後來有專家決定撬開養心殿的地磚一探究竟，這才發現底下藏了數十條排水管道，且分布均勻、排列整齊，經過深入研究探討後才確定這些管道的作用，原來是為了讓皇帝過得舒適，古人才會在養心殿的地磚底下建造了這些水管。

《明史太祖本紀》、《明史地理志》等史料也有記載，古代冬季嚴寒，加上沒有暖氣的技術，為了達到保暖效果，便會讓熱水通過管道，使養心殿裡的溫度提高；夏天時是透過冷水達到降溫，確保整座宮殿能達到冬暖夏涼的效果。

不過隨著民國過後，這些管道已經多年沒有被使用，裡面的積水未被排出，慢慢形成潮氣，並逐漸湧了上來，才會導致養心殿長年處於寒冷潮濕的環境。