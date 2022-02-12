英國威爾斯彭布羅克郡有民眾開車時，看到有大量的鳥從天而降，隨後掉落在地板上，導致地面血濺遍地，數量多達200隻左右，目擊民眾表示，畫面就像是恐怖片一樣，當地政府獲報後，派出人員清理路面並蒐集鳥屍，進一步釐清鳥死亡原因。

根據《每日郵報》報導，彭布羅克郡（Pembrokeshire）11日傍晚有民眾開車時，發現天上掉下大量鳥類，目擊者伊頓（Claire Eaton）表示，「我看到鳥從天而降，撿了一隻受傷的鳥回家照顧，這真的很恐怖，路上有好多死鳥，而且鮮血四濺，約在1個小時前，我看到天空出現一道閃光，就像是恐怖片，我認為是人為造成」。

另一名目擊者麥卡菲（Ian Mccaffrey）提到，當他下班開車回家時，聽到一聲巨響，隨後看到大量的鳥掉下來，「我認為是農民使用的驅鳥器，爆炸聲聽起來不像閃電」。而鳥類專家庫曾斯（Dominic Couzens）表示，鳥應該是被什麼東西嚇到，有可能是巨大聲音造成，「牠們因此迷失方向，這真的太詭異了，難以解釋」。

彭布羅克郡議會發言人表示，接獲民眾報案後，他們也派人到場進行清理，發現鳥屍多達200隻，而牠們身上並未發現明顯外傷，英國皇家鳥類保護協會表示，目前正進一步釐清鳥群大量死亡的原因，「鳥類在夜間被嚇到時，可能會導致牠們迷失方向，因而掉落在地面」。