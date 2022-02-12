不少人因為求學或是就職，離鄉背井，隻身在外租屋，日前就有一名女網友透露，赫然發現租屋處的床墊下方竟出現一排詭異泰文，擔心被下詛咒，讓她心生懼怕。對此，就有內行人解答原文意思，並安撫「看起來比較像是正在學泰文的人寫的」 。

原PO在《Dcard》以「有人會泰文嗎？」為題，PO文透露，意外發現床墊底下有一排詭異泰文，因為看不懂到底寫了什麼，讓她心生懼怕，擔心是寫著「我在你背後看著你睡覺喔」或是「我要讓你不得好死」、「我恨你」等駭人詛咒。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「該不會賣你床墊的是泰國人，他用這種方式表達愛意」、「還是換掉比較好，用看的都覺得可怕」、「感覺就跟國中有些人會在牆上寫字一樣，只是寫的是泰文」、「好可怕感覺被下降頭」。

也有熟悉泰文的網友解答，床墊上頭寫的其實是「永遠愛你…想你…」；也有泰國本地人直言，「其實我覺得大概率不是泰國人，因為用詞有點怪，有點教科書那種感覺。真的泰國人不會用這句話，看起來比較像是正在學泰文的人寫的」。