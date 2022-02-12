受到新冠疫情的影響，不少人因此失業，導致不少女性轉而從事「爸爸活」（パパ活），因而出現供過於求的狀況。日本節目《めざまし８》近日以「爸爸活」為主題，訪問數名曾經從事「爸爸活」的女性，了解疫情下援交市場的變遷。

日本一名從事「爸爸活」的24歲女子，先前涉嫌殺害82歲男性而被捕，也讓「爸爸活」受到媒體關注。節目《めざまし８》進一步了解「爸爸活」生態，受訪者表示在日本進行「爸爸活」很簡單，只需在社交平台或app招募「爸爸」即可，藉由跟「爸爸」逛街、吃飯或聊天的方式，獲取高額報酬。

一名受訪的20歲上班族透露，在約與「爸爸」見面時，他們都會先談好價錢，有時只要喝15分鐘的茶，就可以賺到1萬日圓（約新台幣2417元），一天內甚至能賺進5萬日圓（約新台幣1.2萬），比平時工作賺的還要多，也有部份客戶可能會要求提供性服務，不過是否要發生關係，還是要看女方意願。

另一名從事「爸爸活」長達7年的女子表示，直到半年前她才退出這一行，陪吃飯能賺多少錢都不一定，主要還是看男方願意付多少，價碼約1.5萬到2萬日圓（約新台幣3626到4800元），而她會將賺到的錢花在美容上，因此錢很快就會花完，只要有空就會從事「爸爸活」，去年最高月入200萬日圓（約新台幣48萬），而且工作方便又能有自己的時間，讓她做的很開心。

不過「爸爸活」同樣也受到疫情影響，不少夜店關閉、難找兼職，許多陪酒女和高中生紛紛加入「爸爸活」一行，導致年輕女性數量激增，而「爸爸」的數量則減少，價碼因此跟著往下降，從事7年「爸爸活」的女子表示，「以前陪吃一頓飯收費2萬，如今只剩5千日圓」，最終她才決定不再做「爸爸活」。

節目也提到，從事「爸爸活」的女性年齡下降，其中也伴隨不少危險，例如進行「爸爸活」時可能會被跟蹤、偷拍，甚至是性侵，而不少從事「爸爸活」的少女，有些可能是與家庭關係不和睦或無家可歸，在沒有經濟能力下加入賺錢速度快的「爸爸活」，因此讓不少女性鋌而走險。