明日（2/14）就是一年一度的西洋情人節，許多人都會準備禮物送給另一半或心儀的對象，度過浪漫又甜蜜的一天。而古代雖然沒有西洋情人節，但情侶之間也會在特別的日子送對方「定情物」，每個物品各自代表著不同的含意，像是現代常見的耳環、手鐲，比較特別的是，古人還會送擁有劇毒的「紅豆」，來代表相思之意。

根據《梨視頻》報導，周朝時期的人們普遍較為純樸，不管送什麼東西都可以表達心意，《詩經‧靜女》裡就提到，一根彤管、一束白茅草就能夠私訂終身；到了漢朝，繁欽所寫的《定情詩》可以說是古代男女送禮的「百科全書」，每一樣禮物有什麼含意都寫得清清楚楚，像是「纏臂金」代表眷戀、耳環代表真情、手鐲代表親密等。

另外還有一些比較特殊的禮物，比如點「綴羅纓的玉珮」代表加固感情，《古詩箋》中也有「以玉綴纓，向恩情之結」的說法；古代情侶還會用「玳瑁釵」以慰藉異地相思，南宋詞人辛棄疾就曾寫過「寶釵分，桃葉渡。煙柳暗南浦」，可以得知古人分別時，經常將寶釵分成兩半留贈彼此的習慣。

至於比較直接一點的人可能就會贈送花椒，因為花椒多籽粒，有婚後「多子」的涵義，因此漢朝皇后的居所稱為「椒房」，若是送給另一半時則暗喻「要和你生很多孩子」的意思；而文雅一點的禮物則有「紅豆」，代表相思之意，但這種紅豆並不是我們一般認知、可以吃的那種紅豆，而是名為「海紅豆」、俗稱「相思豆」的植物，具有很強的毒性，絕對不能食用。