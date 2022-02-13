古代帝王為了擴增國家版圖，不惜發動戰爭，而在冷兵器時代，弓箭無疑是最厲害的武器之一，甚至在許多戰爭題材的影視劇中，看見弓箭手一箭就能將敵人射下馬。不過外界不解，為何士兵被箭射中後就倒地身亡？弓箭手真的各個功力深厚，能一箭斃命嗎？事實上，古代士兵中箭後就算不死也不敢亂動！

根據《搜狐網》報導，古代弓箭水準沒有現代精良，士兵在過度疲憊的情況下，能射上百米就很不錯了，況且弓箭還需要拉弓、瞄準，要想一箭讓敵軍斃命，機會不高。因此，為了增加箭的殺傷力，古人會在箭頭沾染劇毒或是穢物，讓毒素和細菌順著血液流通，深入體內。

《三國演義》就有關羽攻城時中了毒箭的記載，一旦毒素進入人體，就會順著血液流通，當你運動越快，毒素發作的速度也會越快，基本上離死期也不遠了。因此，士兵們中箭後，因為不確定是不是毒箭，為了延緩毒性發作的時間，盡可能讓自己存活下來，只能乖乖倒在裝死，原地等待救援。

即便不是毒箭，強行戰鬥之下只會更加撕裂傷口，例如春秋時代流行「三棱鏃」，一旦被這類箭頭射中，強行硬拔只會將肉連同箭矢撕扯而出。

除此之外，古代打仗時，弓箭手們會聚在一起，形成整齊的圓陣，直接朝著敵軍方向射出密密麻麻的箭雨，一旦被一箭射中，就意味著箭雨就要來了，這時士兵只能趴在地上，一動也不動的躲在盾牌下遮掩，一旦冒出頭就有被射中的風險。