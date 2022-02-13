狗狗雖然活潑可愛，卻經常做出讓飼主哭笑不得的舉動。近日一段狗狗吵架的影片在網路上瘋傳，2隻柴犬在等紅綠燈的時候，突然互看不順眼，開始「隔空嗆聲」，不斷對著對方吠叫，逗趣又荒謬的場面讓網友都笑翻了。

馬來西亞網友將這段影片分享到臉書社團「笑死大姨媽」，從畫面中可以看到，2隻柴犬分別站在機車踏板上兜風，沒想到等紅綠燈的時候，牠們突然一言不合就開始吵架，整個過程全都被後方的飼主拍攝下來，並搭配上「你們到底在講什麼啦！」的無奈OS，讓所有人看到都笑翻了。

據了解，畫面中的赤柴名為「哈吉」，擁有自己的IG粉專「@shiba.haji_0531」，哈吉和飼主居住在宜蘭，平時就非常愛說話；飼主透露，事發當天他和爸爸帶著哈吉到運動公園遛狗，在回家的路上偶遇一隻黑色柴犬，本來爸爸好心想讓2隻狗狗認識、親近，特地把機車騎靠近一點，沒想到下秒一觸即發，明明是初次見面的2隻柴犬，竟在大馬路上「隔空嗆聲」，後方的飼主見狀覺得十分有趣，於是立刻拿出手機拍攝。

這段影片在網路上爆紅，受到許多網友喜愛，截至目前為止TikTok上的觀看次數已經突破百萬，大家紛紛留言笑說：「上輩子的債還沒還完」、「就是看你不順眼而已！」、「宜蘭狗狗常常會有這種情況，主人都會彼此以尷尬又不失禮貌的微笑互相致意⋯」、「很多開車的也沒比牠們好，只差狗不會拿球棒」、「我們只是大聲一點的打招呼而已」。