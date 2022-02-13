對於正在逃亡的犯人，警方通常會發布「通緝令」，讓民眾看到後可以提供相關線索，而現代因為科技發達，通緝令都會附上照片，讓大家看得更加清楚；而古代雖然也會在城牆上張貼通緝令，但都是以人物畫像的方式傳達犯人的長相，只不過大多數畫像都十分「抽象」，靠著這個真的可以將犯人抓捕到案嗎？

根據《國家人文歷史》報導，1973年10月曾在大陸甘肅省金塔縣的肩水金關遺址中，出土一組竹簡《甘露二年丞相御史書》，內容講述漢宣帝甘露二年，為追捕一名女逃犯而下的律令，不過這份「通緝令」中並沒有女逃犯的畫像，只有用文字描寫其外觀長相以及性格，律令中也要求各級官員必須拿此信息盤問鄉里，不能擾民，但必須讓大家知道窩藏罪犯的嚴重性，民眾為了自保自然積極與官府合作。

雖然竹簡中沒有記錄女逃犯最後是否被順利抓捕，但從內容就可以得知，在漢朝「通緝抓逃」的系統已經十分完整，並且基層官員也會鼓吹民眾合作；事實上古代明確以法定形式鼓勵民眾積極配合偵查活動，並明文規定不同情況的相應獎賞標準，最早見於春秋時期，《墨子‧號令》中提到：「諸吏卒民，有謀殺傷其將長者，與謀反同罪，有能捕告，賜黃金二十斤」，意即當謀殺傷、謀反案發生後，只要能將犯人捕獲歸案，就會賜予獎賞黃金二十斤。

連坐制度下的避禍心理和封賞制度下的求取賞金，不但能加強民眾的自我約束，也成為民眾積極配合調查的主要動力，因此各朝代都將此做為重要的通緝手段，由此可知，古代追捕犯人靠的不是抽象的肖像畫，而是通過外貌特徵、性格的描寫，以及民間配合等多重方式，才能順利將犯人捉拿歸案。