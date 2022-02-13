明日（2/14）是一年一度的西洋情人節，許多情侶開始計畫出遊行程，不過網路上瘋傳7大情侶禁地，若執意要去，恐怕就連月老也束手無策！

1、基隆∣情人湖

位於基隆大武崙的情人湖，名稱乍聽之下相當浪漫，不過卻謠傳曾經有情侶因家人反對，選在五義埤投湖自盡，因此命名為情人湖，該景區也荒廢多年。不過經過整頓後，如今成了當地熱門景點，即便分手傳言滿天飛，但有一說是，只要情侶將手牽緊走過情人橋，中途不放開就不會招來分手命運。

2、台北∣指南宮

位於台北市文山區、政大後山的指南宮，俗稱仙公廟，供奉的是八仙裡面的呂洞賓，相傳呂洞賓因追求何仙姑不成，只要看到情侶走進指南宮就會嫉妒將其拆散，分手魔咒早已傳遍全台。不過指南宮為了打破謠言，特別在後山山頂設置「情人聖地」，園區內有姻緣木棧道、戀人平台、筊杯月娘椅以及同心鎖，希望破除迷信。

3、新北∣淡水漁人碼頭情人橋

漁人碼頭是淡水知名觀光景點，情人橋更是觀賞日落和河景的好地方，不過坊間謠傳，情侶一同走過情人橋會招致分手厄運，還有人說光雕變成綠光的瞬間，不能對看，否則恐因此分手。不過新北市政府近年來特別加入光雕、LOVE字樣等裝置藝術，也讓情人橋從分手景點搖身一變成為婚攝熱點。

4、新北∣碧潭吊橋

位於新北市新店區的碧潭，群山環繞、河岸寬廣，情侶一同在湖面上踩天鵝船的景象，光想就覺得浪漫，不過一說到碧潭吊橋，就讓許多情侶退避三舍，傳言有年輕情侶在此殉情，吊橋便成了考驗情侶感情穩固的地點，相傳踏上橋的戀人，必須互相扶持走完全程，一旦中途停下或分開，就有可能逃離不了分手的命運。

5、新北∣乾華十八王公廟

位於新北石門區茂林村的「乾華十八王公廟」，建於1994年，最大的特色就是廟旁佇立著高30公尺、重300噸、造價約7千萬元的巨型黑龍義犬雕像，香火非常鼎盛。不過民間傳言，只要是祭拜「義民爺」的廟宇就不適合情侶一同前往，會因為看不慣情侶恩愛而將人拆散。傳言名單還包括石碇姑娘廟、西子灣十八王公廟、大甲鐵砧山、閻王廟等。

6、新竹∣清大梅園

位於清華大學後山的梅園，擁有300多棵梅樹，每到賞梅季就會吸引許多遊客上門，不過早期清大校傳內盛傳，「梅園」與諧音「沒緣」相近，若情侶相偕到梅園約會，戀情就會結束，所以也衍伸成為情侶禁地之一。

7、彰化∣八卦山大佛風景區

八卦山大佛風景區是彰化知名觀光景點，謠傳曾有一對情侶因為得不到家人祝福，於是在大佛前立誓怨恨世間情侶，並在佛像耳垂處上吊輕生，此事流傳至今，也讓八卦山成了情侶禁地。