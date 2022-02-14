大陸一名網紅因為拿不出50萬人民幣（約新台幣220萬元）聘金，交往6年的女友被家人強行拖走、毆打，讓他十分崩潰，火爆畫面曝光後，女方家屬的態度隨即引發網友撻伐，當地警方也介入調查。

大陸影音平台「BiliBili」（B站）上的博主「九品芝麻鏟屎官」12日清晨PO出一段影片，並崩潰直呼「沒有50萬（人民幣，以下同）聘金，女朋友被強行拖走，我該怎麼辦？」

畫面中可見，一名穿著睡衣的女子被家人從男友家中強行拖出，接著又被推倒在地，遭媽媽持衣架毆打，甚至還被男性家屬抓著一條腿，以仰躺的姿勢被家人拖著走，即便原PO想從屋子裡衝出救女友，但是隨即又被對方人馬拖進屋內施暴，最後只能眼睜睜看著女友被強行帶走卻束手無策。

原PO透露，和女友交往6年多，終於在去年買了屬於自己的房子，為了讓女友家人安心，也將房子登記在女友名下，沒想到女方家屬依舊反對，甚至獅子大開口要求50萬聘金，讓原PO相當錯愕。目前警方已經介入調查。

畫面曝光後隨即引起網友撻伐，紛紛留言直呼「都成年了，還需要女方家人同意嗎？直接把他們告上法院吧」、「說句難聽的，我遛狗遇到狗不走，都不會像這樣強行硬拖，這家人對待女兒根本不像是在對待一個活生生的人」、「三思啊，如果栽在這種家庭，以後可就難過了」。

事情鬧得沸沸揚揚後，原PO女友發聲表示一切是個人問題，因為自己與原PO交往6年才告知家裡，且自己是名校碩士畢業，男方從事自媒體工作，家人一氣之下才會說出50萬聘金的話，「並不是真的想要50萬聘金」。至於被父母強行拖走，她解釋是因為自己前一天不告而別，家人才會找上門，「處理方式有點欠妥」，但也強調家人並沒有控制自己的人身自由。

對於女子的聲明影片，不少網友不買帳，指出因為女子在準備考公職，父母不能有案底，所以不能提告，加上女子的姊姊和弟弟都罵她，不得已只好出來澄清。