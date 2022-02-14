明日(2/15)就是元宵節，按照傳統習俗，在這天除了要吃元宵以外，還可以賞花燈、猜燈謎，但你知道嗎？在古代元宵節又被戲稱為「情人節」，不少男女都會在這天相識相戀，甚至還有「偷人」的習俗，搶走其他人的妻女，只要隔幾天再還回去就不算犯罪。

大陸歷史學者魏新指出，古代各個朝代普遍都有宵禁，晚上老百姓都不能在街上亂跑，但從漢代開始，正月十五前後2個晚上就會開放讓老百姓外出玩耍，明朝更下令從正月十一開始直接連放10天假，因此元宵節可以說是古人最放鬆、最開心的節日，在這麼自由的情況下，自然會有許多故事發生，尤其是「愛情故事」。

古代對於女子的要求繁多且嚴格，大多數女子幾乎無法踏出家門，只能靠盪鞦韆來看看外面的世界，不過在元宵節這段期間，女子難得能夠離開家、到外面逛逛，所以不少男女都會趁此機會相識相戀，北宋文學家歐陽修的作品《生查子》，以及南宋詞人辛棄疾的《青玉案之元夕》，都是以元宵節的愛情故事作為題材。

除此之外，古代元宵節還有一些不被人熟知的習俗，像是契丹族在正月十三、十四、十五這3天會舉辦一個叫做「放偷」的活動，允許大家明目張膽地偷別人的東西，女真族則會在正月十六舉辦「相偷」，也就是相互偷竊之意，在活動中最多人「偷青（偷菜）」，但也有人會偷燈，甚至是「偷人」。

明朝崇禎八年刊行的《帝京景物略》裡面就提到，在元宵節放偷時，連別人的妻子女兒都可以偷，「三日放偷，偷至，笑遣之」、「雖竊至妻女不加罪」，只要偷完之後將物品或別人的妻女歸還，就不算犯罪。