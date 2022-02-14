大陸近日流傳一段有趣的影片，一隻哈士奇和一隻黃金獵犬幾乎同時懷孕生子，2群小狗每天都和2隻狗媽媽相處在一起，由於哈士奇的奶水不足，牠的寶寶有時就會向黃金獵犬討奶喝，久而久之2群小狗習慣了「換媽喝奶」的生活，每到吃飯時間就常常找錯媽，神奇的畫面曝光後網友都笑翻了。

根據陸媒報導，江蘇徐州一名男子飼養了一隻哈士奇和一隻黃金獵犬，前陣子牠們在差不多的時間先後懷孕，並生下2群可愛的小狗，但因為哈士奇媽媽的奶水不足，牠的孩子們總會去找黃金獵犬媽媽喝奶，而黃金獵犬寶寶如果「卡不到位」、沒有奶水可以喝，就會改去找哈士奇媽媽。

從影片中可以看到，哈士奇媽媽和黃金獵犬媽媽側躺在地，然而聚集在牠們腹部喝奶的狗寶寶們卻不是親生的，而是對方的孩子；飼主透露，哈士奇和黃金獵犬自幼一起長大，2群小狗也幾乎在同時出生、一起成長，未料小狗們喝奶時常常會「交換著吃」，久而久之就搞不清楚到底誰才是自己的媽媽，讓他哭笑不得。

網友們看到畫面後，也都覺得十分可愛又搞笑，紛紛留言：「別人的飯就是比較香」、「二哈會不會把金毛餵傻啊」、「臘腸狗在旁邊都看傻了」、「有奶便是娘」、「狗媽媽會不會也搞錯自己的孩子啊」、「這些小奶狗同時擁有了金毛和二哈的血統了」。