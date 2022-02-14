疫情期間要出國並不容易，許多人會透過Google的實景功能，來一探國外的美景，甚至經常在上面看見新奇搞笑，或是詭異嚇人的景象。近日一名網友在俄羅斯偏僻地區發現一處詭異廢墟，未料竟引出知情人士解答，指出這裡過去曾是關押40萬名囚犯的「矯正勞動營」。

根據《每日星報》報導，一名外國網友在《Reddit》分享自己在Google Earth發現的奇特景象，該處位於西伯利亞苔原，座標是69°24'19°N 87°38'57°E，從畫面中可以看到這裡是一座廢墟，環境充滿成堆的灰色瓦礫，它的四周相當開闊，幾乎沒有其他建築物，讓PO主十分好奇這裡到底是什麼地方。

貼文曝光後引發網友熱議，同時也有知情人士出面解答，這裡就是當年惡名昭彰的「諾里爾拉格（Norillag）」，其正式名稱為「諾里爾斯克矯正勞動營（Norilsk Corrective Labor Camp）」，成立於1935年6月25日，最初是囚犯負責採礦冶金的集中地帶，不過隨著時間流逝，他們的勞動負責範圍幾乎涵蓋所有經濟職能，例如捕魚，甚至還要重建史達林（Joseph Stalin）在流亡時期居住的房屋。

一開始勞動營裡只有1200名囚犯，1937年史達林為了剷除政治反對者，而進行「大清洗」運動後，囚犯人數猛增到9000人，並在1951年達到7萬2500人的高峰，根據紀念館估計，在1956年8月22日勞動營正式關閉前，這裡累計關押超過40萬人，其中約有30萬人被歸類為政治犯。