古代封建社會，對於一些世家大族，女子出嫁時都會有貼身丫鬟陪同一起出嫁，不禁讓外界好奇，難道是自己貼身的婢女，所以照顧起來才會更得心應手嗎？背後原因並沒有這麼簡單！

根據《搜狐網》報導，古代大戶人家的女子，從小就有貼身婢女在旁伺候，小姐的少女心事也只能和貼身丫鬟傾訴，對方對於小姐的了解程度也比較高，因此一旦出嫁，小姐在人生地不熟的地方，身旁有貼身婢女時時關照，確實心情上會比較有所依靠。

不過除了照顧小姐之外，貼身丫鬟還有一個重要任務，那就是一同伺候男主人，替男方家延續子嗣，傳承香火，讓這個家族越來越強大。

眾所皆知，古代男子多半擁有三妻四妾，與其和其他女子分享丈夫、爭風吃醋，倒不如讓自己的貼身丫鬟去伺候丈夫，也有利於鞏固自己在男方家的地位。正因為如此，古代陪嫁丫鬟大部分都是男主人的小妾，地位比一般丫鬟還要高一階。

不過並非所有陪嫁丫鬟都會成為男主人的小妾，有些小姐會將她們另外許配給合適的對象。如果陪嫁丫鬟嫁給了較為優渥的家庭，算是比較幸運的；也有些苦命的陪嫁丫鬟被主人寵幸後再次轉手賣出，下場往往較為悲慘坎坷。