許多人追求刺激，熱愛參與高空彈跳、自由落體等極限運動，不過國外卻有一隻蝸牛也玩上癮，每天都會爬上水草，從高處一躍而下，大玩自由落體，一天來回幾十次也不厭倦。
國外有網友在《Reddit》分享自家蝸牛玩自由落體的影片，並透露，雖然不清楚這隻蝸牛是什麼品種，但是根據他長期觀察發現，這隻玩心超重的蝸牛熱愛追求刺激，喜歡爬到水草頂端，接著一躍而下，緩緩落至水缸底部，一天可以來來回回重複十幾次，讓他看了嘖嘖稱奇。
畫面曝光後隨即在網路上瘋傳，就有熱心網友看了影片後，確認小蝸牛的真實身分是金蘋果螺（ゴールデンアップルスネール ），是蘋果螺（台灣俗稱福壽螺）的黃色變異體。
不少網友全被小蝸牛貪玩的行徑和嗜好給逗樂了，紛紛留言直呼「牠在做飛行特技表演」、「原來小生物們也喜歡刺激」、「隔著螢幕都覺得很好玩」、「越看越療癒」、「下來1秒鐘，爬回去10分鐘」。
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