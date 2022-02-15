近日有2段駭人影片在網路上流傳，其中一段疑似有人脅迫狗狗，不斷將牠們推向水邊，最終慘遭鱷魚活活咬死，另一段則是狗狗在水中游泳，卻慘被鱷魚攻擊捕食，由於畫面太過殘忍，很快就引發當局關注。

Stomach-churning YouTube video shows sicko feeding live dogs to crocodileshttps://t.co/ZJvTMwPyAv pic.twitter.com/Ex73ysCC0M — Daily Star (@dailystar) February 13, 2022

根據《每日星報》報導，名為「寵物與動物預告片」（PETS & ANIMALS #TRAILERS）的YouTube頻道，在2021年9月27日上傳一段以「2021最新鱷魚攻擊live餵食秀」（Crocodile Attacks 2021 Latest crocodiles live feeding only, #animals）為題的殘忍影片，其中2段畫面疑似有人「脅迫」狗狗，讓牠們成為鱷魚的獵物，最終慘死鱷口。

第一段影片可見，有2隻黃狗站在水邊，掌鏡者則拿著長長的鐵棍，不斷威脅牠們往水邊前進，其中一隻狗狗看到鱷魚靠近，轉身奮力逃跑，卻不慎失足落水，被鱷魚捕食，雖然狗狗一度有跳出水面想掙脫，最終仍難逃死亡的命運。

在第二段影片中也同樣有2隻狗，其中一隻花斑白狗在水中游泳，似乎沒有注意到鱷魚就在身邊，而掌鏡者則不斷移動鏡頭，努力尋找鱷魚的身影，等到狗狗意識到不對勁早已來不及，短短13秒就遭鱷魚活活咬死。

由於這2個片段中，拍攝者都沒有露臉，影片還被配上磅礡緊張的音樂，無法得知事發現場真實的聲音，讓當局很難找到隱藏在背後的涉事者。而《每日星報》已經嘗試聯繫該頻道，但未得到回應，目前這支影片已經下架，在此之前累計超過25萬點閱數，1200多人按喜歡。