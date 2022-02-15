近日有人在美國阿拉斯加的國家公園中，看見一幕逗趣可愛的畫面，一隻棕熊媽媽帶著2隻幼崽外出捕魚，沒想到其中一隻小熊動起歪腦筋，因為懶得自己游泳，竟趁著媽媽抓魚的時候爬到牠的背上，舒服地搭起順風車，留下另一隻手足繼續在水中「掙扎」，網友看完後都忍不住笑了出來。

小熊騎在媽媽背上過河。(影片來源/YouTube/ViralHog)

卡特邁國家公園和自然保護區（Katmai National Park and Preserve）一隻棕熊媽媽帶著2隻幼崽一起到阿拉斯加河（Alaskan River）捕魚，從影片中可以看到，當熊媽媽專心將魚叼入口中的時候，一隻熊寶寶竟耍起小聰明，爬上媽媽的背、爽搭「順風車」，輕鬆不費力就能抵達岸邊，而另一隻乖巧的熊寶寶則努力在牠們身後游泳，試圖追上媽媽的腳步。

據了解，棕熊幼崽通常會和媽媽待在一起直到2歲半至4歲半，5個月大時就會開始吃各種植物和小動物，並向媽媽學習各種生存技能，之後就必須獨立、去尋找屬於自己的領地；而影片中的2隻小熊還十分年幼，所以熊媽媽才會允許小熊這種偷懶的行為。

影片曝光後，不少網友都覺得十分可愛有趣，紛紛笑說：「努力的小熊還在拚命游泳，聰明的已經學會搭便車了」、「自食其力與啃老族的對比」、「媽媽真的很辛苦啊」、「兄弟姊妹裡面總會有一個最愛偷懶的」、「哈哈哈努力的小熊不要媽媽操心」、「這個熊媽媽怎麼還偏心啊」、「努力游泳的那個肯定是老大」。