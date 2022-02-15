不少人喜歡到遊樂園體驗刺激的遊樂設施，然而有時候身體負荷不了，容易產生頭暈嘔吐等現象。大陸一名女子日前在玩海盜船時，前排男子疑似受不了劇烈晃動，嘔吐物直接從嘴巴噴射而出，波及到附近遊客，女子原本還沒發現，之後聞到「濃濃榴槤味」才驚覺異狀。

根據《極目新聞》報導，浙江寧波一名鄒姓女子日前和朋友到遊樂園遊玩，當時她搭乘海盜船，坐在靠近後排的位置，並請朋友在底下幫忙拍攝影片，未料過程中前排一名男子疑似受不了海盜船的劇烈晃動，嘔吐物直接從嘴裡噴射而出，不過海盜船仍持續前後擺盪，男子則扶著前排的座椅，低著頭不斷嘔吐。

鄒姓女子表示，由於坐在該名男子的後排，一開始她並沒有發現異狀，過沒多久聞到一股濃濃的榴槤味，才驚覺不對勁，海盜船結束後她和朋友重新觀看影片，發現男子起初有試著要忍住，最終還是忍不住吐了出來，甚至下海盜船後還在不斷嘔吐，雖然他的前2排都沒有坐人，不過仍有波及到前方其他遊客。

儘管目擊這個驚悚的瞬間，鄒姓女子表示自己未來還是會玩海盜船或雲霄飛車等比較刺激的遊樂設施，只是在座位的選擇上可能就會多加考慮，以後排為主。而該遊樂園的工作人員稱，因為海盜船和雲霄飛車等項目的失重感比較強，容易引起遊客不適，有人嘔吐的情況也很常見，園方都會及時請專人清理。