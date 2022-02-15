北京故宮即紫禁城，是明清兩朝、共24位皇帝的皇宮，如今也變成遊客必去的景點之一，不過由於歷史悠久的關係，一直以來紫禁城都有許多傳聞，其中一項就是「紫禁城一到酉時就閉館」的原因，不少人都深信背後藏有靈異因素，讓工作人員不得不出面澄清，這一切都和鬼神之說沒有任何關係。

綜合陸媒報導，不少傳聞都指出，紫禁城之所以酉時就會關門，是因為過去曾有無數后妃宮女的生命在此結束，所以這裡一到晚上陰氣就會越來越重，甚至有人說會在半夜聽見奇怪的聲音和哭聲，更有傳言指出，曾有人看到紅牆上有宮女行走的影子。

不過這些都只是荒誕的故事，有些更被相關人士闢謠，對此紫禁城也出面解釋，之所以會選擇在5點閉館，主要是因為遊客安全以及保護文物。為了維護紫禁城在大環境下不受破壞，園區內部並沒有大規模安裝照明系統，即使開放遊客入場，大家也只能看見黑漆漆的一片，而且這樣走起路來也相當危險。

更重要的是，紫禁城內藏有許多珍貴文物，在1958年就曾有小偷在閉館後躲了起來，等到工作人員離開，再進入展館竊取文物，雖然事後這名小偷遭逮，但文物早已被破壞，為了防止類似的事件再發生，工作人員在閉館後，都會進行長達2個小時的清場作業，除了檢查建築、文物是否受損外，還得確保沒有遊客在園區內逗留。