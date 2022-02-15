外出住宿有許多禁忌要小心，像是拖鞋不要正放在床邊、鏡子不要正對床等，否則很可能會「惹禍上身」，其中一項最為人熟知的禁忌，就是進房間前要先敲3下門，以免觸怒鬼神，然而有網友透露，這個行為其實是飯店工作人員為了確認房客不在房內才開始有的習慣。

網友在臉書粉專《靠北住宿2.0》發起討論，為何大部分人住飯店時，在進入房間以前都要先敲3下門，還要搭配一句「不好意思打擾了」？有一種說法稱，這個動作是為了要和鬼神打招呼，告訴他們自己住個幾天就會離開。不過有知情網友透露，其實這個習慣是由工作人員先開始的，他們為了避免開錯房間，才會用敲門來確定是否為空房。

許多人對於這個說法都表示認同，紛紛留言：「熱門飯店的鬼不就超煩，每天都有人打擾要住一晚」、「這個動作真的是工作人員在做的，卻被老師們說成與神鬼相關的避邪動作」、「敲門是怕你開錯房間啦」、「我試過…開門結果裡面有人，櫃檯出錯」、「怕上一個房客還沒走」。

事實上入住前要先敲門的原因眾說紛紜，除了比較偏向靈異的說法以外，還有避免靜電之說，由於大部分飯店的門把都是銅、鐵、鋁等材質，一些處於寒帶地區、較為乾冷的國家，很容易會有靜電，這時敲門就可以避免靜電產生，防止被電到的窘境。