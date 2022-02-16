大陸一名海歸男子儘管條件佳，但8年來相親124次都沒結果，對象有富二代女、工廠主管等，但由於他個性較內向，因此每次相親後幾乎都沒下文，讓他不禁感嘆「感覺相親已經成了我生活的一部分了」，也表示自己已做好單身一輩子的準備。

根據《齊魯晚報》報導，山東濟南的36歲李華（化名）出身書香門第，畢業於頂尖名校，還是世界前50大名校的海歸碩士，回國後在濟南當地擔任大學教授，名下有房產與車子，條件可說是相當不錯，但這8年來他相親124次，卻都沒有任何結果。

李華表示，2014年他在家人的安排下第一次進行相親，對方長相非常漂亮，同樣在濟南一所大學工作，但認為女方條件太優秀，覺得自己配不上，因此不敢追求，兩人最終也沒有結果，成為他印象最深刻的一次相親，為了能夠早點找到終身伴侶，有時他一天相親3名對象。

李華還曾與一名大廠的女主管相親，對方做事非常有領導力，兩人見過2次面後，女方表示沒必要再見面，直接見家長比較實際，「她說感覺我家裡的事主要還是由我媽決定，如果有婆媳矛盾，以我的能力也沒辦法解決」，之後他還曾與一名心理醫生相親，兩人順利交往約7個月，但每當李華想與對方有進一步接觸時，女友態度都很冷淡，他最終受不了提出分手，對方也只是回了一句「好的」。

李華透露，由於相親次數非常多，擔心會遇到先前見過的女性，因此他便列清單紀錄約過會的對象，「再有人介紹時，我都會去查一下之前是否見過，避免再遇到同一個人」，之後確實有遇到此狀況，所幸他及時發現，另外他也已做好一輩子單身的打算，他很清楚自己的問題，由於從小受父母嚴格管束，導致他非常聽爸媽的話，無論什麼決定都得與家人商量，使他個性非常乖，也成為女性無法接受的一點。