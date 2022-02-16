在沒有高科技的古代裡，凡事都要靠手工，因此若能完成偉大建築或精緻的手工藝品，都是非常不容易，也讓人好奇古人是如何完成的。古代墓葬裡出土不少精美的雕刻玉器，不過玉石質地非常堅硬，古人究竟如何雕刻呢？

根據《梨視頻》報導，古人非常喜歡玉器，還會在玉石上雕刻， 《禮記·學記》記載「玉不琢，不成器」，表示玉石若未經雕琢，就無法成為珍貴玉器，不過玉石硬度約在莫氏硬度6至7度，質地可說是非常硬，鐵則約5至6度，由此可知，玉石比鐵還要硬，而現代則是用鑽石粉製成的工具，透過高速轉動雕琢玉石。

不過在古代並沒有高科技雕刻工具，古人該如何切割玉石？大陸故宮博物院玉器館有一幅由清代唐榮祚所作的《制玉圖》，描繪出磨製玉石的主要步驟與器具，可知古人在雕琢玉石前會先研磨解玉砂，古代又稱碾玉砂、邢砂，是經杵搗與過濾江河的泥沙後，所篩選出來硬度較高的礦砂。

雕玉前將解玉砂與水放進茶壺，玉工由2人作為一組，用鋼絲制成的鋸子切割玉器，解玉砂滴在鋼絲上，增加鋸子的鋒利度，達到切割玉石的效果，不過這種切割方式非常緩慢，後來還發明「水凳」，透過腳蹬踏板的方式轉動木軸，再利用鋒利的金屬搭配解玉砂，完成治玉工藝，此方式不僅快且更細緻。

在《詩經·小雅·鶴鳴》也出現過解玉砂一詞，「它山之石，可以為錯......它山之石，可以攻玉」，指別座山上的石頭，可取來製作治玉的磨石，也就是解玉砂的砂礦，而在史料中明確出現關於解玉砂的記載，則是始於宋朝，北宋《元豐九域志·河北路》提到「邢州，鉅鹿郡安國軍節度，治龍岡。轄縣五：龍岡、沙河、鉅鹿、內丘、南和。土貢：絹一十匹、瓷器一十事、解玉砂一百斤」。

不過解玉砂裡究竟還有哪些成分？直到民國初期章鴻釗的《石雅》才有明確判斷，「解玉沙者何？治玉之沙也。今都市所常用者有二：一曰紅沙，其色赤褐。出直隸邢台縣，驗之即石榴子石也，玉人常用以治玉。二曰紫沙，亦稱紫口沙，其色青暗，出直隸靈壽縣與平山縣，驗之即剛玉也」，指解玉砂由採集來的剛玉和石榴石砂礦經搗制篩選製成，其中含有黑沙、紅沙、黃沙、紅石沙、黃石沙等。