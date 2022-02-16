大陸地方大、人口多，每個省都有自己的特殊習俗。大陸安徽一名女子近日完婚，豈料新婚後的第一天，就被婆婆叫起床掃地，進一步了解才知道，這其實是當地的習俗，掃地還掃出近4000元，讓她開心的表示「我喜歡這個習俗」，不少網友看了非常羨慕。

根據《星視頻》報導，居住在安徽的凡姓女子與男友交往5、6年，近日終於修成正果，嫁到江蘇省連雲港的夫家，結婚當天她與丈夫從早忙到晚，因此隔天就比較晚起床，豈料一早婆婆就把她叫醒，甚至吩咐她掃地，起初讓凡女非常困惑。

婆婆進一步解釋，當地有一個特殊習俗，就是會安排剛過門的媳婦掃出婆婆預先放好的金錢，期盼媳婦掃出吉利，凡女受訪時提到，「她說望錢掃，掃完錢都是我的，心情肯定很開心，因為我們安徽那邊沒有這種習俗的，我也是第一次聽說」。

凡女透露，這些錢都是婆婆放的，當地人通常都是放銅板，最多也不會超過100元，不過因為她與丈夫交往多年，而且與婆婆關係很好，所以婆婆放了很多錢給她掃，她最終掃出900多人民幣（約新台幣4000元）。不少網友表示，「還以為會演變成婆媳問題，沒想到居然是喜劇」、「有這種婆婆好幸福」、「如果每天都有錢掃，我願意包辦所有家事」。