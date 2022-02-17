澳洲一名男泳客日前至雪梨東南部海灘戲水，突遭4.5公尺的鯊魚攻擊，泳客活生生被咬成2半，現場其他遊客趕緊通報警消單位，之後順利在海裡找到泳客的遺體，鯊魚殺人事件曝光後，造成當地居民人心惶惶。

雪梨小灣海灘發生鯊魚吃人事件，當地警消也派出直升機尋找兇手。(影片來源/YouTube/The Telegraph)

根據《每日郵報》報導，雪梨小灣海灘（Little Bay Beach）並非觀光景點，但是當地熱門海灘，假日吸引許多附近居民來此休憩，豈料昨（16）日竟發生鯊魚吃人事件，一名泳客在海裡游泳時，突遭4.5公尺的鯊魚攻擊，目擊者透露，當時鯊魚躍出水面後撕咬一名泳客，期間聽到泳客不斷求救，但眾人根本無能無力。

警消獲報後花了1個小時，順利在海裡找到泳客的遺體，當地議員戴利（Michael Daley）表示，據了解死者並非當地人，但經常來附近游泳，同時也很感謝救難人員的協助。而救援小隊負責人皮爾斯（Steven Pierce）提到，由於還未找到吃人的鯊魚，因此目前規劃設置無人水上誘捕器，並且關閉附近所有海灘。

皮爾斯表示，「當我們巡邏時，經常看到鯊魚出沒，不過牠們通常都只是游過去，可見這一條鯊魚是故意發動攻擊的，如果鯊魚想襲擊某人時，無論用什麼方法都無法阻止」。市長帕克（Dylan Parker）得知後回應，「這是一個令人震驚的消息，我們的海岸竟發生致命的鯊魚襲擊事件」。

這是1963年以來雪離首次發生鯊魚無端攻擊人類事件，一位目擊者林托（Kris Linto）表示，「當時有人在游泳，鯊魚不知什麼原因開始攻擊他，隨後我們聽到一聲慘叫，當我回頭查看時，只看到海面濺起很大的水花，就像是有一輛車掉進水裡，鯊魚咬著泳客的身體，海面上全都是血」。