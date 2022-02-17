大陸湖北一間動物園飼養狼的欄舍裡，竟出現一條中華田園犬，相關影片曝光後，在網路上引發討論，甚至有人推測，動物園裡沒有狼，所以改用狗充當，而該間動物園工作人員表示，和狗住在同一間欄舍的狼，原本是狼群裡的王，戰敗後受到排擠，因此被安排單獨生活，但狼卻因此終日抑鬱寡歡，才會讓狗與牠同居。

前狼王戰敗後被狼群排擠，單獨生活又感到很孤單，因此園方安排母狗與牠一起生活。(影片來源/YouTube/star星視頻)

根據《鳳凰網》報導，湖北武漢九峰森林動物園裡的狼欄舍裡，竟出現一條中華田園犬，遊客發現後將畫面拍下並上傳，引發網友討論。園方對此解釋，狼群和猴群一樣，都有爭奪王位的現象，而影片中的狼為雄性，原本是狼群裡的王，但由於年紀已大，體力不如從前，在一次戰鬥中落敗，牠也因此退位。

園方提到，狼群裡誕生新的王後，還出現排擠現象，「其他狼有時會咬前狼王，我們就單獨飼養牠，沒有讓牠繼續在狼群裡生活，也沒有安排母狼陪伴」，不過前狼王獨居後，頻頻出現孤獨的樣子，有時還會發出哀號聲，讓飼養員看了非常難過，透過網路發現，過去曾有狗與狼放在一起飼養的案例，2017年他們便找了一條2歲左右的母狗來作伴。

工作人員指出，公狼與母狗共同生活長達5年，期間未曾發生攻擊問題，假若牠們身體都沒有異狀，將會以這種方式繼續生活，而有了母狗的陪伴後，公狼也不再感到孤單，雖然有時會有搶食情形，但每當飼養員來餵飼料時，公狼總會讓母狗先吃，母狗甚至還會霸佔飼料碗，「按照年齡，公狼處於中老年，而母狗則是壯年期，牠們只是相互陪伴的關係，並沒有發生交配行為」。