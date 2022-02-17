大陸江蘇一名7歲男童，開學時帶了人民幣2萬多元（約新台幣10萬元）現金，要給同學們和老師發紅包，老師得知後趕緊通知家長，男童母親則表示，兒子平時性格大方愛分享，事後也教育孩子了。

綜合陸媒報導，2月13日開學後，江蘇蘇州一名7歲小學生將2萬5千元人民幣，折合新台幣10萬9千多元的現金，放進書包中帶到學校，要給班上的同學和老師發紅包，班導師得知後趕緊打電話給家長。

該男童解釋，2萬多元是他和姊姊過年的壓歲錢，還有一部分是家裡的錢，之前都放在房間抽屜裡，回老家過年期間，好多親戚給他們發了紅包，他以為紅包要和親朋好友一起分享，便將錢帶到學校給同學老師發紅包。

男童母親曹女士則表示，兒子今年7歲，平時性格開朗大方，有好吃的、好玩的都喜歡和別人分享，事情發生後，她覺得自己大意了，以後會注意管理好財物，男童母親覺得兒子也是好意，懂得與別人分享，不過還是會好好的教導他。