大陸湖南地區出土的墓葬裡，一定能找到銅鏡，不過由於銅鏡埋在土裡過久，鏡面出現鏽蝕現象，幾乎無法照出影像，也讓不少人懷疑，銅鏡是否真的能清楚照出人，而長沙市博物館青銅器保管員對此解釋，古代銅鏡剛鑄造出來時閃閃發亮，照人非常清楚，當時還有專門打磨鏡子的職業。

根據《梨視頻》報導，湖南長沙地區墓葬裡出土最多的2樣東西，一樣是銅劍，另一樣則是銅鏡，長沙市博物館青銅器保管員潘鈺表示，古代長沙是楚式銅鏡的鑄造中心之一，件數多、紋飾精美，而且類型非常齊全，與其他地區的墓葬相比，可說是排名第一。

楚國先民南遷後，帶來先進的華夏文明，再受到蠻夷文化的影響，逐漸形成獨特的地域文化，潘鈺提到，「秦和漢之間還有一個楚，楚文化經過幾百年的積累」，在戰國中晚期到達顛峰時期，之後國家開始衰敗，但文化仍不斷影響後世，一直到漢朝初期。

楚鏡設計起初為「純地紋鏡」，到了中期後，則變成以「山字鏡」為主，以鏡鈕為中心，旁邊設計對稱的山字圖示，中晚期出現較為複雜的「龍紋鏡」，而龍紋鏡也成為影響後世最深的設計，而長沙在當時是非常重要的手工製造中心，基本上每一座出土墓葬裡都一定會有銅鏡，在其他6國墓葬發現的鏡子，不是楚式鏡就是仿楚的銅鏡。

可見楚銅鏡影響各個地區，一直到西漢早期，在西漢吳氏長沙國丞相利蒼的妻子「辛追夫人」的墓裡，也出土了大量的楚式銅鏡。潘鈺提到，湖南地區的鏡子外面有2種顏色，分別為黑色與綠色，稱之為「綠漆古」及「黑漆古」，因湖南地區特有的水文地貌和空氣濕度所造成，形成這種獨特的鏽蝕現象。

由於銅鏡出土時都已生鏽，就算經過清理也難以恢復原貌，也讓不少人懷疑，這樣的銅鏡是否真的能照出人的影像，潘鈺進一步解釋，「剛開始鑄造出來時，銅鏡其實是銀光閃閃的，照人非常的清楚」，古人需要經常使用銅鏡，正面就必須時常清理，因此古代還有專門打磨鏡子的職業。