全台靈異傳說之首的「辛亥隧道」，在過去經常傳出靈異事件，附近又正好是第二殯儀館及墳墓區，因此過去一直是電視節目討論的話題。近日有網友在ptt提到，辛亥隧道近日將恢復區間測速執法，讓不少駕駛吵翻天，也讓辛亥隧道獲關注，他不禁好奇，是不是沒有人再討論辛亥隧道的靈異事件了。

一名網友在ptt提到，以前的電視節目喜歡討論辛亥隧道，還會請來賓分享所遇的靈異事件，例如女鬼攔車等，不過由於2月21日起將恢復辛亥隧道的區間測速執法，因此最近都在討論此話題，讓他不禁感嘆「最近Google幾乎都是在吵區間測速架設，沒人管靈異事件了，有沒有八卦？」。

不過不少人則回應，區間測速比鬼更恐怖，「區間測速才是目前隧道的都市傳說」、「鬼有什麼好恐怖的，區間測速才恐怖」，還有人表示，「房價和交通事故比鬼可怕」、「房價漲到連好兄弟都住不起，這才恐怖」、「每天塞車，根本都不靈異了」。

還有人分析靈異故事變少的原因，「房價變高後，什麼傳說都沒了」、「打從有行車記錄器後，就沒再聽過靈異了」、「以前隧道燈不夠亮，黑黑暗暗是挺嚇人的，尤其往市區方向出去就二殯，會加深奇怪的聯想，現在裝了LED燈後，整個隧道亮的跟白天一樣，一點都不恐怖了，加上辛亥捷運站開通後人流變多、房子變多，整個感覺變好很多，最後是原本隧道附近的墳墓都遷走了，不會再有一出隧道就看到墳墓的奇異景象，要怎麼恐怖起來…」。