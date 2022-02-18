兇猛的鱷魚在現代來說，是食物鏈上的頂級掠食者，不過在恐龍為霸主的白堊紀，牠們也不是好惹的角色，史前鱷魚甚至還會吃恐龍。澳洲昆士蘭科學家在進行化石分析時，發現一隻鱷魚新物種，長約2.5公尺，而且在牠的胃部還找到鳥類恐龍的部分殘骸，這也是澳洲第一個鱷魚捕食恐龍的證據。

根據《科學新聞》報導，科學家2010年在溫頓組（Winton Formation）地質層附近的綿羊場，發現近乎完整的動物化石，並保存於粉砂岩結核中，但因結核中的碎小骨頭太脆弱，無法用傳統機械方式分離，因此改用X光微米級電腦斷層掃描技術確定骨頭位置，透過電腦花費10個月的時間處理，以便骨骼3D重建。

澳洲恐龍博物館研究助理懷特（Matt White）表示，結核中的骨頭數量驚人，35%的鱷魚被保存下來，其中包含帶牙齒的頭骨及顱後骨骼，但不幸的是尾巴與後肢都不見了，「這一隻鱷魚死時身長2.5公尺，而且還在長大，雖然牠並非專吃恐龍，但若看到獵物出現，牠當然不會錯過，因此我們在牠的胃裡發現鳥腳類恐龍遺骸」。

考古學家將其並名為「Confractosuchus sauroktonos」，意旨「恐龍殺手」，懷特表示，目前無法精準分類鱷魚胃裡的小恐龍品種，推估牠死亡時應該是幼體，重約1.7公斤，被吃掉時小恐龍一根骨頭被咬成2半，而且骨頭表面還留有牙印。由此認為，恐龍可能是白堊紀生態食物鏈中的重要資源，而且在鱷魚胃內發現年幼小型鳥腳類動物極為罕見，這也提供數百萬年前澳洲動物的關係和行為相關線索。